Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу России Владимира Путина с
25-летием дипломатических отношений между странами.
Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, Назарбаев отправил Путину поздравительную телеграмму.
Из текста послания: «Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года».
Казахский лидер также отметил, что сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур «является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании».
Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что высоко оценивает и «добрые личные отношения», сложившиеся между ним и Владимиром Путиным. После этого президент Казахстана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, «а дружественному народу России — дальнейшего процветания и благополучия».
Из текста послания: «Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года».
Казахский лидер также отметил, что сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур «является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании».
Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что высоко оценивает и «добрые личные отношения», сложившиеся между ним и Владимиром Путиным. После этого президент Казахстана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, «а дружественному народу России — дальнейшего процветания и благополучия».
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