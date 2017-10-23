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    Назарбаев отправил Путину поздравительную телеграмму

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    Назарбаев отправил Путину поздравительную телеграмму

    Назарбаев отправил Путину поздравительную телеграмму

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил главу России Владимира Путина с 25-летием дипломатических отношений между странами.

    Как сообщает пресс-служба казахстанского президента, Назарбаев отправил Путину поздравительную телеграмму.

    Из текста послания: «Отрадно, что наши межгосударственные отношения развиваются в полном соответствии с положениями и духом двустороннего Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года».

    Казахский лидер также отметил, что сотрудничество двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур «является важнейшим элементом развития стратегического партнерства между Астаной и Москвой, основанного на доверии и взаимопонимании».

    Кроме того, Назарбаев подчеркнул, что высоко оценивает и «добрые личные отношения», сложившиеся между ним и Владимиром Путиным. После этого президент Казахстана пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов, «а дружественному народу России — дальнейшего процветания и благополучия».

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