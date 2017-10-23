Минтруд опроверг сообщения о повышении минимального трудового стажа

В Министерстве труда РФ опровергли информацию о том, что в правительстве обсуждается повышение минимального трудового стажа для выхода на пенсию по старости.
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Об этом заявила «Интерфакс» пресс-секретарь министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Мария Исянова.
Мария Исянова, пресс-секретарь: «Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в правительстве решили заменить повышение пенсионного возраста увеличением минимального трудового стажа для получения пенсии по старости. В частности, отмечалось, что такая мера должна стимулировать людей на более продолжительную трудовую деятельность, а также на выход из «серой зоны» российской экономики, с которой Пенсионный фонд не получает доходов.
Мария Исянова, пресс-секретарь: «Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в правительстве решили заменить повышение пенсионного возраста увеличением минимального трудового стажа для получения пенсии по старости. В частности, отмечалось, что такая мера должна стимулировать людей на более продолжительную трудовую деятельность, а также на выход из «серой зоны» российской экономики, с которой Пенсионный фонд не получает доходов.
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