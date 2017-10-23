В День народного единства в Москве ограничат продажу алкоголя

В Москве ограничат продажу спиртных напитков, в том числе пива и алкогольных коктейлей, во время празднования Дня народного единства.
Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Отмечается, что во время праздника алкоголь нельзя будет купить в местах массовых гуляний — в парках, на площадях и пешеходных улицах. Также на праздничных площадках не будут продавать напитки в стеклянной таре, в том числе соки, морсы и газировку.
Подобные меры приняты, чтобы избежать правонарушений и предотвратить травматизм среди горожан.
Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник также связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Отмечается, что во время праздника алкоголь нельзя будет купить в местах массовых гуляний — в парках, на площадях и пешеходных улицах. Также на праздничных площадках не будут продавать напитки в стеклянной таре, в том числе соки, морсы и газировку.
Подобные меры приняты, чтобы избежать правонарушений и предотвратить травматизм среди горожан.
Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздничная дата установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник также связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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