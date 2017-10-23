Жертвами тайфуна «Лан» в Японии стали пять человек

Обрушившийся на Японию мощный тайфун «Лан» стал причиной гибели пяти человек. Еще 85 человек получили травмы и переломы
из-за сорванных ветром рекламных щитов и веток деревьев.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ, в городе Фукуока шквалистый ветер сбил строительные леса, под которыми погиб 63-летний местный житель. А в городе Кисивада на острове Хонсю женщина утонула в автомобиле, когда потоками воды его сбросило в реку. Остальные погибли из-за обвалов и наводнений.
Сейчас ливни, принесенные тайфуном, продолжаются на большей части территории Японии. В районе полуострова Кии на Хонсю за последние 72 часа выпало более 800 мм осадков. В японской префектуре Фукусима на северо-востоке Хонсю 81 тысяча жителей получили указание об экстренной эвакуации. В залитые водой районы направлены спасательные команды на лодках. Кое-где людей снимают с крыш домов с помощью вертолетов.
Мощный тайфун «Лан» пронесся по юго-западным и центральным районам Японии. Тайфун движется над северо-восточной частью Хонсю, которую заливают сильные дожди. Порывы ветра в зоне тайфуна достигают 45 метров в секунду.
Сейчас ливни, принесенные тайфуном, продолжаются на большей части территории Японии. В районе полуострова Кии на Хонсю за последние 72 часа выпало более 800 мм осадков. В японской префектуре Фукусима на северо-востоке Хонсю 81 тысяча жителей получили указание об экстренной эвакуации. В залитые водой районы направлены спасательные команды на лодках. Кое-где людей снимают с крыш домов с помощью вертолетов.
Мощный тайфун «Лан» пронесся по юго-западным и центральным районам Японии. Тайфун движется над северо-восточной частью Хонсю, которую заливают сильные дожди. Порывы ветра в зоне тайфуна достигают 45 метров в секунду.
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