Житель Красноярска погиб, прыгая на батуте в развлекательном комплексе

В развлекательном комплексе «Мегалэнд» в Красноярске 54-летний мужчина сломал позвоночник, неудачно прыгнув на батуте.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю, мужчина пришел в развлекательный центр с женой и сыном. Выполняя акробатические элементы на батуте, он пренебрег правилами безопасности и упал, получив перелом позвоночника.



Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую, которая констатировала смерть потерпевшего».



Назначена судебно-медицинская экспертиза.