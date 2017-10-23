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    Житель Красноярска погиб, прыгая на батуте в развлекательном комплексе

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    Житель Красноярска погиб, прыгая на батуте в развлекательном комплексе

    Житель Красноярска погиб, прыгая на батуте в развлекательном комплексе

    В развлекательном комплексе «Мегалэнд» в Красноярске 54-летний мужчина сломал позвоночник, неудачно прыгнув на батуте.

    Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по краю, мужчина пришел в развлекательный центр с женой и сыном. Выполняя акробатические элементы на батуте, он пренебрег правилами безопасности и упал, получив перелом позвоночника.

    Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую, которая констатировала смерть потерпевшего».

    Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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