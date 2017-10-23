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    МИД Казахстана: на переговорах по Сирии в Астане могут появиться новые участники

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    МИД Казахстана: на переговорах по Сирии в Астане могут появиться новые участники

    МИД Казахстана: на переговорах по Сирии в Астане могут появиться новые участники

    Министерство иностранных дел Казахстана допускает возможность появления новых участников на седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

    Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопрос о вероятности появления новых участников переговоров.

    Кайрат Абдрахманов: «Нет, не исключаю, все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу».

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