МИД Казахстана: на переговорах по Сирии в Астане могут появиться новые участники

Министерство иностранных дел Казахстана допускает возможность появления новых участников на седьмой международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.
Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщил глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов, отвечая на вопрос о вероятности появления новых участников переговоров.
Кайрат Абдрахманов: «Нет, не исключаю, все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу».
Кайрат Абдрахманов: «Нет, не исключаю, все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу».
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