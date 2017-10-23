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    В Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях. Ярославская область, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях

    В Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях

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    В Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях

    В Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях

    В Рыбинске спустили на воду «Комету» на подводных крыльях

      В Рыбинске спустили на воду «Комету» — пассажирское судно на подводных крыльях. Уже летом следующего года такие будут курсировать в Крыму между Ялтой и Севастополем.

      Новые «Кометы» собрали на основе чертежей советского конструктора Ростислава Алексеева. Принципиально изменилась геометрия крыла. Теперь судно сможет развивать скорость до 130 километров в час, даже в условиях шторма в четыре балла. По традиции о борт судна разбили бутылку шампанского. Сделала это первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

      На рыбинском предприятии готовы заложить еще пять таких же «Комет». А крымчане просят хотя бы 20 — на всю прибрежную зону, чтобы наладить быстрое сообщение между курортами Крыма и Кавказа.

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