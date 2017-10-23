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    Власти США аннулировали визу финансиста Браудера

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    • Фото: @billbrowder /twitter.com
    Власти США аннулировали визу финансиста Браудера

    Власти США аннулировали визу финансиста Браудера

    Власти США аннулировали визу финансиста Браудера
  • Фото: @billbrowder /twitter.com

    • Власти США аннулировали визу британского финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

    Как сообщил инвестор на своей странице в Twitter, это произошло «в то же день», как его имя было «внесено президентом РФ Владимиром Путиным в список Интерпола».

    Бывший посол США в РФ Майкл Макфол, в свою очередь, обратился в Twitter к американскому президенту Дональду Трампу и Госдепартаменту США и призвал решить эту «возмутительную» ситуацию «немедленно».

    Накануне стало известно, что Россия поместила британского бизнесмена Уильяма Браудера в список розыска Интерпола. Как сообщило издание The Guardian, этот шаг был санкционирован президентом России Владимиром Путиным.

    смотретьГенпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск
    Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск
    Уильям Браудер — подданный Великобритании, британский финансист. В июле 2013 года он был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей), приговорен к девяти годам лишения свободы и на два года лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

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