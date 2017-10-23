Более 98% жителей Венето проголосовали за автономию области

В ходе состоявшегося в воскресенье регионального референдума подавляющее большинство жителей Венето проголосовали за автономию этой североитальянской области.
Как передает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию Венето, за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании. По данным комиссии, всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.
Лука Дзайа, президент области: «Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето».
Позже стало известно о результатах аналогичного референдума в соседней Ломбардии, где, как сообщает агентство Reuters, подавляющее большинство (95%) жителей также выступили за автономию области от центрального правительства. Явка в регионе составила более 40%.
Референдумы в Венето и Ломбардии носят консультативный характер и не имеют никакого прямого и немедленного эффекта на их статус. В случае поддержки автономии главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии. Венето и Ломбардия вместе составляют треть итальянской экономики.
Лука Дзайа, президент области: «Это поистине историческое решение, которое будет иметь серьезные последствия. За автономию проголосовали более 2 миллионов граждан. Это начало новой истории Венето».
Позже стало известно о результатах аналогичного референдума в соседней Ломбардии, где, как сообщает агентство Reuters, подавляющее большинство (95%) жителей также выступили за автономию области от центрального правительства. Явка в регионе составила более 40%.
Референдумы в Венето и Ломбардии носят консультативный характер и не имеют никакого прямого и немедленного эффекта на их статус. В случае поддержки автономии главы регионов получают народный мандат на начало переговоров с правительством, как предусмотрено конституцией Италии. Венето и Ломбардия вместе составляют треть итальянской экономики.
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