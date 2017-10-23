Мощный ветер выбросил в Японии на волнорез сухогруз с российской командой

Сухогруз под флагом Того с российской командой на борту был выброшен мощным ветром на бетонный волнорез в порту
Фусики-Тояма на главном японском острове Хонсю.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, никто из 19 членов команды не пострадал, они спаслись своими силами.
Машинное отделение судна водоизмещением 1798 тонн залито водой. В японский порт оно зашло 20 октября и 27 октября должно было отправиться в Россию.
Инцидент был вызван мощным тайфуном «Лан», который в понедельник пронесся по юго-западным и центральным районам Японии. В настоящее время он движется над северо-восточной частью Хонсю, которую заливают сильные дожди. Порывы ветра в зоне тайфуна достигают 45 метров в секунду.
Машинное отделение судна водоизмещением 1798 тонн залито водой. В японский порт оно зашло 20 октября и 27 октября должно было отправиться в Россию.
Инцидент был вызван мощным тайфуном «Лан», который в понедельник пронесся по юго-западным и центральным районам Японии. В настоящее время он движется над северо-восточной частью Хонсю, которую заливают сильные дожди. Порывы ветра в зоне тайфуна достигают 45 метров в секунду.
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