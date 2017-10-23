Британец сделал девушке предложение в самолете, испугавшись авиакатастрофы

Лондонский адвокат решился предложить своей девушке руку и сердце, когда их самолет начал резко терять высоту и выпали кислородные маски.
Как передает РИА Новости, Крис Джинс летел со своей девушкой Кейси рейсом авиакомпании AirAsia из Австралии на Бали. Он собирался сделать предложение на острове, однако поменял свои планы, когда понял, что они могут и не долететь.
В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж «бегал по салону», требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси выйти за него замуж.
Крис Джинс: «К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле».
В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в Австралии. В AirAsia инцидент объяснили техническими неполадками.
В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж «бегал по салону», требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси выйти за него замуж.
Крис Джинс: «К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле».
В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в Австралии. В AirAsia инцидент объяснили техническими неполадками.
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