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    СМИ: российский высотный беспилотник на солнечных батареях испытают в стратосфере

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    СМИ: российский высотный беспилотник на солнечных батареях испытают в стратосфере

    СМИ: российский высотный беспилотник на солнечных батареях испытают в стратосфере

    Испытания первого российского высотного беспилотника на солнечной энергии «Аист» могут пройти до конца года.

    Беспилотный аппарат «Аист» ЛА-252 способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, заряжаясь от солнечного света. Солнечные батареи покрывают всю верхнюю поверхность крыла беспилотника.

    Как рассказали газете «Известия» в НПО имени Лавочкина, «проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета».

    Из сообщения НПО имени Лавочкина: «Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей».

    Предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету, отмечает газета. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.

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