СМИ: российский высотный беспилотник на солнечных батареях испытают в стратосфере

Испытания первого российского высотного беспилотника на солнечной энергии «Аист» могут пройти до конца года.
Беспилотный аппарат «Аист» ЛА-252 способен совершать круглогодичный беспосадочный полет, заряжаясь от солнечного света. Солнечные батареи покрывают всю верхнюю поверхность крыла беспилотника.
Как рассказали газете «Известия» в НПО имени Лавочкина, «проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета».
Из сообщения НПО имени Лавочкина: «Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей».
Предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету, отмечает газета. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.
Как рассказали газете «Известия» в НПО имени Лавочкина, «проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета».
Из сообщения НПО имени Лавочкина: «Это обусловлено тем, что для полета в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полет от региональных авиационных властей».
Предприятие готовится подать в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету, отмечает газета. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.
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