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Бесстыдники

    Пожар на рынке под Ростовом-на-Дону полностью потушили

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    • Фото: rostovnadonu /vk.com
    Пожар на рынке под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> полностью потушили

    Пожар на рынке под Ростовом-на-Дону полностью потушили

    Пожар на рынке под <nobr>Ростовом-на-Дону</nobr> полностью потушили
  • Фото: rostovnadonu /vk.com

    • Пожар на хозяйственном рынке «Атлант» под Ростовом-на-Дону полностью ликвидирован.

    Как сообщили ТАСС в Южном региональном центре МЧС, «в 21:53 — полная ликвидация пожара».

    Из сообщения МЧС: «Подразделение пожарной охраны остается на месте, но полная ликвидация уже объявлена. Здание выгорело по всей площади 70 на 20 м — общая площадь 1400 кв. м. Крыша обрушилась по всей площади».

    Пожар на оптово-розничном рынке «Атлант» на въезде в Ростов-на-Дону произошел через две недели после ЧП на крупнейшем ростовском рынке «Восточный», где огонь уничтожил около шести тысяч квадратных метров торговых площадей.

    смотретьПод Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок
    Пожар начался в здании из металлокаркаса около 14:30. В павильоне торговали бытовой химией и пластиковой посудой. Пожарные присвоили возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности. Тушение осложнил сильный ветер. Кроме того, сообщалось, что в районе горящего рынка слышны хлопки. В 17:31 пожар был локализован на площади 1,4 тыс. кв м. По словам торговцев, весь товар внутри здания сгорел. По данным регионального управления МЧС, к ликвидации пожара привлекались более 211 человек и 76 единиц техники.

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