На Украине депутата избили во время встречи с избирателями

В Сколевском районе (Львовская область) Украины избили народного депутата от радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового.
Как сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, «конфликт возник в селе Хащованя Сколевского района возле комплекса „Ведмежа Вежа“» во время встречи с избирателями. В сообщении отмечается, что после инцидента Лозовой обратился с заявлениями в полицию.
Тем временем в Нацполиции сообщили, что уже установили всех участников конфликта, по факту инцидента проводится проверка.
Сам нардеп заявил, что во Львовской области на него напала «лесная мафия».
Андрей Лозовой: «Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся! Заказчиком нападения на меня является лесная мафия».
Тем временем в Нацполиции сообщили, что уже установили всех участников конфликта, по факту инцидента проводится проверка.
Сам нардеп заявил, что во Львовской области на него напала «лесная мафия».
Андрей Лозовой: «Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся! Заказчиком нападения на меня является лесная мафия».
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