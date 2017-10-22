Бесстыдники
ТВ-Эфир
Бесстыдники

    На Украине депутата избили во время встречи с избирателями

    комментировать
    • Фото: Andriy.Lozovyi /facebook.com
    На Украине депутата избили во время встречи с избирателями

    На Украине депутата избили во время встречи с избирателями

    На Украине депутата избили во время встречи с избирателями
  • Фото: Andriy.Lozovyi /facebook.com

    • В Сколевском районе (Львовская область) Украины избили народного депутата от радикальной партии Олега Ляшко Андрея Лозового.

    Как сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, «конфликт возник в селе Хащованя Сколевского района возле комплекса „Ведмежа Вежа“» во время встречи с избирателями. В сообщении отмечается, что после инцидента Лозовой обратился с заявлениями в полицию.

    Тем временем в Нацполиции сообщили, что уже установили всех участников конфликта, по факту инцидента проводится проверка.

    Сам нардеп заявил, что во Львовской области на него напала «лесная мафия».

    Андрей Лозовой: «Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся! Заказчиком нападения на меня является лесная мафия».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru