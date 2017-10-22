Полиция арестовала мужчину, захватившего заложников в британском боулинг-клубе

Полиция британского графства Уорвикшир подтвердила, что инцидент в развлекательном центре в Нанитоне разрешен, однако вдаваться в детали произошедшего не стала.
Ранее сообщалось, что в развлекательном центре в британском городе Нанитон произошло нападение. Мужчина, вооруженный ружьем, захватил заложников. В полиции Нанитона подтвердили, что в боулинг-клубе произошел захват заложников, но не стали приводить детали случившегося.
Из заявления полиции: «Сотрудники вооруженной полиции, переговорщики, а также представители авиаподразделений пожарных служб, полиции и скорой помощи прибыли в Bermuda Park. Один мужчина был арестован и находится под стражей полиции. Люди, находившиеся в боулинг-клубе и соседних помещениях, были эвакуированы».
В полиции отметили, что во время инцидента никто не пострадал. Также там сообщили, что «инцидент не связан с террористической деятельностью».
По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько часов удерживал двоих заложников — сотрудников боулинг-клуба.
Служба скорой помощи округа Уэст-Мидландс ранее сообщала, что подозреваемый доставлен в больницу, еще два человека были обследованы на месте, но никаких ранений у них не обнаружено.
Из заявления полиции: «Сотрудники вооруженной полиции, переговорщики, а также представители авиаподразделений пожарных служб, полиции и скорой помощи прибыли в Bermuda Park. Один мужчина был арестован и находится под стражей полиции. Люди, находившиеся в боулинг-клубе и соседних помещениях, были эвакуированы».
В полиции отметили, что во время инцидента никто не пострадал. Также там сообщили, что «инцидент не связан с террористической деятельностью».
По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько часов удерживал двоих заложников — сотрудников боулинг-клуба.
Служба скорой помощи округа Уэст-Мидландс ранее сообщала, что подозреваемый доставлен в больницу, еще два человека были обследованы на месте, но никаких ранений у них не обнаружено.
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