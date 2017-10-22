Бесстыдники
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Бесстыдники

    Полиция арестовала мужчину, захватившего заложников в британском боулинг-клубе

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    • Фото: @joehagen1 /twitter.com
    Полиция арестовала мужчину, захватившего заложников в британском <nobr>боулинг-клубе</nobr>

    Полиция арестовала мужчину, захватившего заложников в британском боулинг-клубе

    Полиция арестовала мужчину, захватившего заложников в британском <nobr>боулинг-клубе</nobr>
  • Фото: @joehagen1 /twitter.com

    • Полиция британского графства Уорвикшир подтвердила, что инцидент в развлекательном центре в Нанитоне разрешен, однако вдаваться в детали произошедшего не стала.

    Ранее сообщалось, что в развлекательном центре в британском городе Нанитон произошло нападение. Мужчина, вооруженный ружьем, захватил заложников. В полиции Нанитона подтвердили, что в боулинг-клубе произошел захват заложников, но не стали приводить детали случившегося.

    Из заявления полиции: «Сотрудники вооруженной полиции, переговорщики, а также представители авиаподразделений пожарных служб, полиции и скорой помощи прибыли в Bermuda Park. Один мужчина был арестован и находится под стражей полиции. Люди, находившиеся в боулинг-клубе и соседних помещениях, были эвакуированы».

    В полиции отметили, что во время инцидента никто не пострадал. Также там сообщили, что «инцидент не связан с террористической деятельностью».

    По неподтвержденным свидетельствам очевидцев, злоумышленник несколько часов удерживал двоих заложников — сотрудников боулинг-клуба.

    смотретьВ Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе
    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе
    Служба скорой помощи округа Уэст-Мидландс ранее сообщала, что подозреваемый доставлен в больницу, еще два человека были обследованы на месте, но никаких ранений у них не обнаружено.

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