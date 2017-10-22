Выдворенный из Швеции россиянин арестован при попытке вернуться за котом

Гражданин России, депортированный из Швеции, попытался незаконно вернуться в королевство, чтобы забрать своего кота.
Как сообщает РИА Новости, мужчину арестовали 12 октября при попытке попасть с территории Дании в шведский город Мальмё через Эресуннский мост.
Кот в настоящее время остается в приюте города Бурос. Адвокат россиянина заявил, что решается вопрос о том, как вернуть животное хозяину.
Адвокат: «По какой-то причине, когда его выслали, был допущен этот промах. Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из этой ситуации».
Россиянина депортировали из Швеции несколько лет назад. Это произошло после того, как он сообщил о бомбе на борту самолета, вылетевшего из Санкт-Петербурга. Этот же мужчина якобы нарушал закон и в 90-е. Согласно сообщению, он угнал самолет в одном из российских городов и долетел на нем до Стокгольма. Он попросил политического убежища, но власти тогда выдали его России.
Кот в настоящее время остается в приюте города Бурос. Адвокат россиянина заявил, что решается вопрос о том, как вернуть животное хозяину.
Адвокат: «По какой-то причине, когда его выслали, был допущен этот промах. Речь идет о робком коте, который боится незнакомцев, поэтому мы должны найти выход из этой ситуации».
Россиянина депортировали из Швеции несколько лет назад. Это произошло после того, как он сообщил о бомбе на борту самолета, вылетевшего из Санкт-Петербурга. Этот же мужчина якобы нарушал закон и в 90-е. Согласно сообщению, он угнал самолет в одном из российских городов и долетел на нем до Стокгольма. Он попросил политического убежища, но власти тогда выдали его России.
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