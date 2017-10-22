Ни программы, ни платформы: зачем Ксения Собчак рвется во власть

Ксения Собчак хочет стать президентом. Об этом она записала обращение явно с намеком на каждую кухарку, и это — тонкий сарказм.

Это очень похоже на акционизм, на провокацию, которая заставит о ней говорить, на все что угодно, кроме политики. Но сегодня это не обсуждает только ленивый. В едином порыве объединились и критики Кремля, и его сторонники, а лейтмотив: да что она себе позволяет?!



Ксения Собчак всегда точно чувствовала, что дадут ей рейтинг и упоминания, которые для нее — капитализация имени. В отличие от остальных светских львиц ей много лет удается поддерживать к себе интерес большими и маленькими скандалами и перевоплощениями.



Когда Ксения появилась в Москве, быстро поняла, что роли хороших девочек из провинции разобраны, и стала самой популярной и обсуждаемой плохой девочкой из хорошей семьи. Потом пришло время «блондинки в шоколаде», книжек про «замуж за миллионера». Она превращала репутацию в капитал. Затем — «Дом-2». В результате наступило время очков в роговой оправе и либеральных демонстраций. А потом — время легкой фронды с налетом усталости.



Но все это время она не позволяла забыть о себе. А когда начинали, провоцировала. И тогда поклонники читали в ее блогах фразы «ненавижу жирных», «ненавижу детей» и другие подобные.



Друзья Собчак объясняют ее заявление на кухне просто: это капитализация, она умеет вести бизнес. Даже ее единомышленники пытаются достучаться: «Ксюша, чтобы быть президентом России, надо любить Россию. Это дальше, чем Бульварное кольцо».



Но над новым брендом Собчак готовы работать. Об этом уже заявили политтехнолог, который придумал образ Тимошенко с косой, экономист, разработавший теорию либерализации экономики. Однако принципиально другое. Если она заявляет себя как кандидата «против всех» и объясняет, что у нее нет политической программы, то что происходит на самом деле?