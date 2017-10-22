Полиция: захват заложников в британском Нанитоне не связан с терроризмом

Правоохранители графства Уорикшир заявили, что нападение в парке развлечений не имеет отношения к терроризму.
Полиция: «Офицеры полиции в настоящий момент занимаются инцидентом, происходящим в „Бермуда-Парке“ в Нанитоне, и подтверждают, что этот инцидент не связан с какими-либо террористическими действиями».
Стражи порядка по-прежнему не приводят никаких деталей случившегося, несмотря на то, что с момента прибытия полиции на место прошло более двух часов, отмечает ТАСС.
По словам директора боулинг-центра, в заложниках у вооруженного ружьем мужчины находятся двое сотрудников клуба. Над развлекательным центром кружит полицейский вертолет. А стражи порядка заблокировали вход на детскую игровую площадку, расположенную поблизости, а также в тренажерный зал и кинотеатр, не выпуская посетителей.
Между тем в службе скорой помощи сообщили, что пострадавших в результате захвата заложников пока нет, передает РИА Новости. На месте находятся машина скорой, парамедки и специалисты, которые работают в зонах ЧС.
Стражи порядка по-прежнему не приводят никаких деталей случившегося, несмотря на то, что с момента прибытия полиции на место прошло более двух часов, отмечает ТАСС.
По словам директора боулинг-центра, в заложниках у вооруженного ружьем мужчины находятся двое сотрудников клуба. Над развлекательным центром кружит полицейский вертолет. А стражи порядка заблокировали вход на детскую игровую площадку, расположенную поблизости, а также в тренажерный зал и кинотеатр, не выпуская посетителей.
Между тем в службе скорой помощи сообщили, что пострадавших в результате захвата заложников пока нет, передает РИА Новости. На месте находятся машина скорой, парамедки и специалисты, которые работают в зонах ЧС.
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