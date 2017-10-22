Трамп впервые рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР

Президент Дональд Трамп заявил, что Пекин начал помогать США в оказании экономического давления на Северную Корею.
Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в бездействии в отношении Северной Кореи. Но в эфире канала Fox News он заявил, что Пекин изменил позицию и теперь оказывает помощь Вашингтону в экономическом давлении на Пхеньян. Трамп приветствовал это решение Си Цзиньпина.
Дональд Трамп: «Китай действительно помогает нам».
По его словам, Пекин закрывает для КНДР свою банковскую систему и ограничивает поставки нефти. Трамп подчеркнул, что это «происходит впервые».
Отметим, что ситуация на Корейском полуострове продолжает накаляться, а Вашингтон и Пхеньян обмениваются новыми угрозами.
Дональд Трамп: «Китай действительно помогает нам».
По его словам, Пекин закрывает для КНДР свою банковскую систему и ограничивает поставки нефти. Трамп подчеркнул, что это «происходит впервые».
Отметим, что ситуация на Корейском полуострове продолжает накаляться, а Вашингтон и Пхеньян обмениваются новыми угрозами.
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