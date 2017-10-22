Звезды сошлись
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Звезды сошлись

    Трамп впервые рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР

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    Трамп впервые рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР

    Трамп впервые рассказал о помощи Китая в давлении на КНДР

    Президент Дональд Трамп заявил, что Пекин начал помогать США в оказании экономического давления на Северную Корею.

    Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в бездействии в отношении Северной Кореи. Но в эфире канала Fox News он заявил, что Пекин изменил позицию и теперь оказывает помощь Вашингтону в экономическом давлении на Пхеньян. Трамп приветствовал это решение Си Цзиньпина.

    Дональд Трамп: «Китай действительно помогает нам».

    По его словам, Пекин закрывает для КНДР свою банковскую систему и ограничивает поставки нефти. Трамп подчеркнул, что это «происходит впервые».

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