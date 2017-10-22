Белый дом отказался от всех доступных дипломатических каналов связи с КНДР

Северная Корея пообещала невообразимый и непредсказуемый удар по Америке в ответ на слова Трампа о готовности действовать «решительнее и жестче», чем другие. Трампу правда может казаться, что весь этот словесный ядерный футбол — отличная игра.
Фёдор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Пока обе стороны яростно блефуют. Но опасность такого рода блефа заключается в том, что рано или поздно, если ничего не происходит, никаких компромиссов, то в какой-то момент эти угрозы приходится начинать выполнять».
Лукьянов заявляет, что сейчас — опасный момент. По его мнению, если КНДР окажется на грани создания оружия, способного нанести значительный урон США, в Вашингтоне будет решаться вопрос о превентивном ударе по Северной Корее.
Фёдор Лукьянов: «К сожалению, привычные дипломатические каналы работают очень плохо. Например, ни одна страна мира — ни Россия, ни Китай — не имеет прямого контакта с лидером Северной Кореи. Это, вообще-то, довольно беспрецедентно».
39-й президент США Джимми Картер написал 45-му президенту Дональду Трампу, что готов отправиться в Северную Корею на переговоры. Картер получил Нобелевскую премию как лучший переговорщик в мире. Экс-президент напомнил Трампу, что ему удалось убедить Ким Ир Сена начать переговоры о замораживании ядерной программы, а потом Кима-сына — подписать бумаги. Ответ Картеру поступил через помощника: «Нет».
Такое же «нет» от Кима всем. Он как будто заперся в ядерной башне, обидевшись на весь мир. Все, что он хочет сказать, передают в письменном виде. Одно такое письмо поступило Валентине Матвиенко, пытавшейся на межпарламентском форуме с корейцами поговорить по душам.
Единственным иностранцем, с кем лидер КНДР был готов разговаривать лично еще полгода назад, оказался Дэннис Родман. Он играл в баскетбол, который Ким мог смотреть, когда учился в Швейцарии.
Дэннис Родман: «Я знаю, что сегодняшний Ким лучше, чем два предыдущих. Я с ним разговариваю о спорте, о футболе. Я пытался предложить Трампу: „Давайте, я договорюсь с Кимом, сядете, поговорите. Да, это не будет дружеский разговор, но по крайней мере это будет разговор“».
Но и этот мяч — мимо кольца. Только время игры заканчивается. ЦРУ заявляет, что у КНДР вот-вот будет бомба, которая долетит до США. К тому же у ЦРУ есть парочка идей, как решить проблему. 10 дней назад северокорейские хакеры якобы украли 200 гигабайт секретной переписки между Вашингтоном и Сеулом. Черновик плана военной операции — массированный удар на опережение. Возможная дата начала — конец февраля, в день, когда в Южной Корее закроются Олимпийские игры.
Лукьянов заявляет, что сейчас — опасный момент. По его мнению, если КНДР окажется на грани создания оружия, способного нанести значительный урон США, в Вашингтоне будет решаться вопрос о превентивном ударе по Северной Корее.
Фёдор Лукьянов: «К сожалению, привычные дипломатические каналы работают очень плохо. Например, ни одна страна мира — ни Россия, ни Китай — не имеет прямого контакта с лидером Северной Кореи. Это, вообще-то, довольно беспрецедентно».
39-й президент США Джимми Картер написал 45-му президенту Дональду Трампу, что готов отправиться в Северную Корею на переговоры. Картер получил Нобелевскую премию как лучший переговорщик в мире. Экс-президент напомнил Трампу, что ему удалось убедить Ким Ир Сена начать переговоры о замораживании ядерной программы, а потом Кима-сына — подписать бумаги. Ответ Картеру поступил через помощника: «Нет».
Такое же «нет» от Кима всем. Он как будто заперся в ядерной башне, обидевшись на весь мир. Все, что он хочет сказать, передают в письменном виде. Одно такое письмо поступило Валентине Матвиенко, пытавшейся на межпарламентском форуме с корейцами поговорить по душам.
Единственным иностранцем, с кем лидер КНДР был готов разговаривать лично еще полгода назад, оказался Дэннис Родман. Он играл в баскетбол, который Ким мог смотреть, когда учился в Швейцарии.
Дэннис Родман: «Я знаю, что сегодняшний Ким лучше, чем два предыдущих. Я с ним разговариваю о спорте, о футболе. Я пытался предложить Трампу: „Давайте, я договорюсь с Кимом, сядете, поговорите. Да, это не будет дружеский разговор, но по крайней мере это будет разговор“».
Но и этот мяч — мимо кольца. Только время игры заканчивается. ЦРУ заявляет, что у КНДР вот-вот будет бомба, которая долетит до США. К тому же у ЦРУ есть парочка идей, как решить проблему. 10 дней назад северокорейские хакеры якобы украли 200 гигабайт секретной переписки между Вашингтоном и Сеулом. Черновик плана военной операции — массированный удар на опережение. Возможная дата начала — конец февраля, в день, когда в Южной Корее закроются Олимпийские игры.
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