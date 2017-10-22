В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

В развлекательном центре в британском городе Нанитон произошло нападение. Мужчина, вооруженный ружьем, захватил заложников.
В полиции Нанитона подтвердили, что в боулинг-клубе произошел захват заложников, но не стали приводить детали случившегося. Стражи порядка выехали на место. По данным СМИ, мужчина вооружен ружьем, передает РИА Новости.
Правоохранители заявили, что в настоящее время пытаются разрешить ситуацию с мужчиной, который удерживает людей в развлекательном центре «Бермуда-Парк». Стражи порядка просят жителей не приближаться к месту происшествия.
Нанитон находится в графстве Уорикшир в центральной части Англии.
Правоохранители заявили, что в настоящее время пытаются разрешить ситуацию с мужчиной, который удерживает людей в развлекательном центре «Бермуда-Парк». Стражи порядка просят жителей не приближаться к месту происшествия.
Нанитон находится в графстве Уорикшир в центральной части Англии.
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