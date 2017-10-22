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«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе. Великобритания, заложники, нападения, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

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    • Фото: @callumjwood98 /twitter.com
    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в <nobr>боулинг-клубе</nobr>

    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в боулинг-клубе

    В Великобритании вооруженный мужчина захватил заложников в <nobr>боулинг-клубе</nobr>
    • Фото: @callumjwood98 /twitter.com

      • В развлекательном центре в британском городе Нанитон произошло нападение. Мужчина, вооруженный ружьем, захватил заложников.

      В полиции Нанитона подтвердили, что в боулинг-клубе произошел захват заложников, но не стали приводить детали случившегося. Стражи порядка выехали на место. По данным СМИ, мужчина вооружен ружьем, передает РИА Новости.

      Правоохранители заявили, что в настоящее время пытаются разрешить ситуацию с мужчиной, который удерживает людей в развлекательном центре «Бермуда-Парк». Стражи порядка просят жителей не приближаться к месту происшествия.

      Нанитон находится в графстве Уорикшир в центральной части Англии.

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