Саакашвили «сливает» протест: кто на самом деле стоит за «Михомайданом»

Корреспонденту НТВ Валерии Алёхиной удалось невероятное: побывать в Киеве и увидеть, правда ли там начался третий Майдан, снять там репортаж и вернуться. Ведь Украина для российских журналистов закрыта, а тех, кто пытается там работать и давать информацию, отличную от официальной, называют солдатами «гибридной войны» и призывают сажать за разжигание ненависти к украинскому народу.
Всю неделю протестующие буквально держали в осаде Верховную раду и требовали перемен. Хотя сначала говорили, что это мирная акция, что, скорее всего, демонстранты помашут флагами, покричат «Слава Украине!» и разойдутся. Но вместо этого у парламента появился платочный городок.
Судя по надписям на палатках, к Раде съехались недовольные из самых разных городов Украины. Елена из Харькова живет в палатке, говорит, что страшно, но уходить все равно не собирается.
Елена: «Свиньи, которые цинично захватили власть и цинично уничтожают лучший цвет нации».
Украинская правозащитница Татьяна Монтян говорит: ничего удивительного. Михо просто-напросто «сливает» эти протесты. Потому что свое отработал. Собрал недовольных против Порошенко, расшатал ситуацию, этого и хотели так называемые заказчики. Правда, откуда ноги растут, до сих пор многим непонятно.
Татьяна Монтян, правозащитница: «Люди Коломойского очень весело топят за нынешний Майдан. Много еще желающих вложиться, чтобы снести Петра Алексеевича. Потому что он, извините, охренел и у всех все отбирает. Это не Янукович, который брал „доляху малую“, это Порошенко, который забирает все и у всех, играет в Дункана Маклауда и хочет остаться только один».
Подробнее — в репортаже.
Судя по надписям на палатках, к Раде съехались недовольные из самых разных городов Украины. Елена из Харькова живет в палатке, говорит, что страшно, но уходить все равно не собирается.
Елена: «Свиньи, которые цинично захватили власть и цинично уничтожают лучший цвет нации».
Украинская правозащитница Татьяна Монтян говорит: ничего удивительного. Михо просто-напросто «сливает» эти протесты. Потому что свое отработал. Собрал недовольных против Порошенко, расшатал ситуацию, этого и хотели так называемые заказчики. Правда, откуда ноги растут, до сих пор многим непонятно.
Татьяна Монтян, правозащитница: «Люди Коломойского очень весело топят за нынешний Майдан. Много еще желающих вложиться, чтобы снести Петра Алексеевича. Потому что он, извините, охренел и у всех все отбирает. Это не Янукович, который брал „доляху малую“, это Порошенко, который забирает все и у всех, играет в Дункана Маклауда и хочет остаться только один».
Подробнее — в репортаже.
Комментарии