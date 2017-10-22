Пушков: США выдали Ким Чен Ыну «черную метку»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы ЦРУ о северокорейском лидере.
На своей странице в Twitter Алексей Пушков высказал мнение, что таким образом США выписали «черную метку» Ким Чен Ыну. Притом он отметил, что остается вопрос, осуществима ли угроза со стороны США об исчезновении лидера КНДР.
Алексей Пушков: «Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима».
Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что в случае исчезновения Ким Чен Ын просто не стал бы говорить об этом. Также он добавил, что ведомство, которое он возглавляет, собирается стать «более злобным».
Алексей Пушков: «Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, насколько угроза осуществима».
Заявление главы ЦРУ означает одно: Ким Чен Ыну выписана черная метка. Просто так лидеры не исчезают. Другой вопрос, наск.угроза осуществима.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 октября 2017 г.
Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что в случае исчезновения Ким Чен Ын просто не стал бы говорить об этом. Также он добавил, что ведомство, которое он возглавляет, собирается стать «более злобным».
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