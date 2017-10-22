Семья россиян сбежала из Эстонии на родину после скандала с изъятием дочери

Изъятая из русской семьи в Эстонии девочка вернулась к родителям и теперь будет жить в Москве. Уехать собирались давно, но по странному совпадению за дочерью пришли сразу после решения вернуться в Россию. А поводом забрать Изабеллу стало то, что в их таллинской квартире давно не было ремонта.
Для восьмилетней Изабеллы Газарян это не просто возвращение на историческую родину (девочка родилась в Таллине), но и единственная возможность жить в родной семье, с мамой и папой. Последние три месяца она провела в приюте, ювенальная служба Эстонии изъяла ребенка из-за старых обоев в квартире и сигаретного запаха на кухне. Суд постановил забрать девочку, поскольку усмотрел в этом угрозу для жизни ребенка.
Анна и ее муж Анатолий — инвалиды второй группы. В Таллине жили на пособие в 460 евро и деньги от подработки. Эстонские ювенальные службы постановили, что они слишком малообеспеченны, чтобы позволить себе воспитывать свою дочь самостоятельно. Беллу изъяли, как только ее родители решили уехать в Москву, они оба — граждане России.
После обращения в МИД России и в Совфед семье удалось воссоединиться. Как только Беллу выпустили из приюта, мама увезла ее в Россию навсегда.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
Анна и ее муж Анатолий — инвалиды второй группы. В Таллине жили на пособие в 460 евро и деньги от подработки. Эстонские ювенальные службы постановили, что они слишком малообеспеченны, чтобы позволить себе воспитывать свою дочь самостоятельно. Беллу изъяли, как только ее родители решили уехать в Москву, они оба — граждане России.
После обращения в МИД России и в Совфед семье удалось воссоединиться. Как только Беллу выпустили из приюта, мама увезла ее в Россию навсегда.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Инны Осиповой.
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