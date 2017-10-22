Сирийские курды взяли под контроль главное нефтяное месторождение страны

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, объявили о взятии под контроль нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.
Отмечается, что месторождение было отбито у боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство». При этом SDF обошлись минимальными потерями, передает Reuters.
Между тем сирийская армия при поддержке ВКС РФ параллельно ведет свое собственное отдельное наступление против террористов в провинции Дейр-эз-Зор, продвигаясь к нефтяным месторождениям.
Ранее сообщалось, что сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин, расположенном западнее Омара, а затем взяла его штурмом.
Между тем сирийская армия при поддержке ВКС РФ параллельно ведет свое собственное отдельное наступление против террористов в провинции Дейр-эз-Зор, продвигаясь к нефтяным месторождениям.
Ранее сообщалось, что сирийская армия окружила боевиков в городе Маядин, расположенном западнее Омара, а затем взяла его штурмом.
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