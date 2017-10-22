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    СМИ сообщили об убийстве девушки Гиви

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    СМИ сообщили об убийстве девушки Гиви

    СМИ сообщили об убийстве девушки Гиви

    В украинских СМИ появилась информация об убийстве девушки бывшего командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, воевавшего под позывным Гиви.

    Сообщается, что 26-летняя Анастасия Слободянюк с позывным Белоснежка была убита украинским снайпером в Донецке 19 октября.

    Официального подтверждения этой информации не поступало, отмечает Газета.Ru.

    смотретьВ Донецке открыли мемориалы командирам ДНР Мотороле и Гиви
    В Донецке открыли мемориалы командирам ДНР Мотороле и Гиви
    Михаил Толстых погиб 8 февраля в результате теракта. На этой неделе в Донецке открыли мемориалы, посвященные Гиви и Мотороле.

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