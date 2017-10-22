Куценко рассказал о проблемах Марьянова со здоровьем

Только после скоропостижной смерти актера стало известно: Дмитрий Марьянов долгие годы скрывал проблему с сосудами. Он скончался 15 октября по дороге в больницу. Врачи констатировали, что причина смерти — оторвавшийся тромб.
Гоша Куценко: «У Димы были проблемы с кровью, и, наверное, когда он восстанавливал свой организм, здоровье, нужно было учитывать это сильное системное заболевание, которое у него было. Пошел тромб, он забил блокиратор, и лопнула вена. Он скончался от внутреннего кровотечения».
Куценко знал и еще об одной болезни актера: Дмитрий Марьянов в последние годы боролся с тягой к спиртному.
Гоша Куценко: «Это реабилитационный центр. Он восстанавливался, и, безусловно, ни о каких наркотиках речи не идет. Сработало старое заболевание. Там были капельницы, вмешательства».
В больницу Дмитрия Марьянова положила жена Ксения. На прощании она не отходила от гроба. Вскоре после похорон в прессе появились статьи, в которых в смерти Марьянова обвиняли жену актера. Но друзья знают, что он держался только ради Ксении. Ее Марьянов искал всю жизнь и только в 45 лет впервые женился.
Дмитрий Марьянов души не чаял в дочери Анфисе, помогал старшему сыну Даниилу от гражданского брака с манекенщицей Ольгой Аносовой. Он собирался поставить детей на ноги. Правда, о том, как будет справлять свой юбилей, Дмитрий Марьянов не загадывал, словно чувствовал: ему отпущено немного.
Куценко знал и еще об одной болезни актера: Дмитрий Марьянов в последние годы боролся с тягой к спиртному.
Гоша Куценко: «Это реабилитационный центр. Он восстанавливался, и, безусловно, ни о каких наркотиках речи не идет. Сработало старое заболевание. Там были капельницы, вмешательства».
В больницу Дмитрия Марьянова положила жена Ксения. На прощании она не отходила от гроба. Вскоре после похорон в прессе появились статьи, в которых в смерти Марьянова обвиняли жену актера. Но друзья знают, что он держался только ради Ксении. Ее Марьянов искал всю жизнь и только в 45 лет впервые женился.
Дмитрий Марьянов души не чаял в дочери Анфисе, помогал старшему сыну Даниилу от гражданского брака с манекенщицей Ольгой Аносовой. Он собирался поставить детей на ноги. Правда, о том, как будет справлять свой юбилей, Дмитрий Марьянов не загадывал, словно чувствовал: ему отпущено немного.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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