Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра

    В туалете ТЦ на востоке Москвы найдено тело мужчины

    комментировать

    В туалете ТЦ на востоке Москвы найдено тело мужчины

    В туалете ТЦ на востоке Москвы найдено тело мужчины

    После того как в торговом центре на востоке столицы нашли тело молодого мужчины, Следственный комитет организовал проверку.

    По данным СК, тело нашли накануне днем в туалетной комнате ТЦ, расположенного на Щёлковском шоссе. Установлено, что найденный мертвым мужчина — 1991 года рождения. Никаких следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.

    Следственный комитет организовал доследственную проверку. Выясняются обстоятельства случившегося в ТЦ. В частности, назначено судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.

    ГСУ СК по Москве: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru