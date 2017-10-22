В туалете ТЦ на востоке Москвы найдено тело мужчины

После того как в торговом центре на востоке столицы нашли тело молодого мужчины, Следственный комитет организовал проверку.
По данным СК, тело нашли накануне днем в туалетной комнате ТЦ, расположенного на Щёлковском шоссе. Установлено, что найденный мертвым мужчина — 1991 года рождения. Никаких следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено.
Следственный комитет организовал доследственную проверку. Выясняются обстоятельства случившегося в ТЦ. В частности, назначено судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.
ГСУ СК по Москве: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Следственный комитет организовал доследственную проверку. Выясняются обстоятельства случившегося в ТЦ. В частности, назначено судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины.
ГСУ СК по Москве: «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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