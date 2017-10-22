Савченко станцевала под Сердючку: видео

В соцсетях появилась видеозапись с корпоратива, на котором депутат Верховной рады Надежда Савченко приняла самое активное участие.
На опубликованных кадрах Савченко отплясывает под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана». По некоторым данным, вечеринка была посвящена юбилею украинского телеведущего Дмитрия Гордона.
Надежда Савченко регулярно оказывается в центре внимания СМИ из-за своих неожиданных поступков или откровенных признаний. Так, ранее она рассказала, что во время работы в службе секса по телефону научилась разбираться в характерах мужчин и вычислять платежеспособных.
Надежда Савченко регулярно оказывается в центре внимания СМИ из-за своих неожиданных поступков или откровенных признаний. Так, ранее она рассказала, что во время работы в службе секса по телефону научилась разбираться в характерах мужчин и вычислять платежеспособных.
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