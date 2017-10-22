Новый мир из старых кризисов: гости «Валдайского клуба» выступили против политики хаоса

Участники и гости «Валдайского клуба» в Сочи искали рецепт, как построить новый мир из старых кризисов и вывести формулу безопасного будущего.
Мир вступил в эпоху стремительных перемен, качественно новые процессы разворачиваются во всех сферах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на выступлении в ходе сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. По его словам, напряженная динамика общественной жизни разных стран, технологическая революция — все это переплетается с изменениями на международной арене.
Глава государства также отметил, что вместо совместной борьбы с терроризмом некоторые страны противодействуют этому, чтобы хаос стал перманентным. И кто-то, по словам Путина, до сих пор считает, что можно управлять этим хаосом.
Сергей Караганов, политолог, экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Они не смогли контролировать хаос, если они пытались его контролировать, они надеялись закрепить свою гегемонию, провалились и теперь уходят. Ну, оставляя, где можно, проблемы».
Натали Точчи, заместитель директора Института международных отношений (IAI): «Европейцы начинают понимать, что они должны повзрослеть и жить самостоятельно, что проблемы создаются на других континентах и выстреливают в Европе. Мы заново должны выстраивать отношения со всеми партнерами. Возьмите отношения с Россией — в результате санкций нам 10–15 лет нужно будет жить между конфликтом и сотрудничеством».
Набиль Фахми, бывший министр иностранных дел Египта: «Добавьте еще один результат — по всей планете с оружием XXI века в руках бегают люди, живущие по законам Средневековья, и экстремизм и насилие не знают уже государственных границ».
Кайхан Барзегар, директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране: «Так почему именно сейчас, когда мы вместе со всеми боремся с терроризмом, Трамп выходит из ядерной сделки с нами? Иран ведь и сейчас держит слово — наш мораторий на ядерное оружие бессрочен».
Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований Китайского народного университета: «Китай и Россия достаточно мудры, чтобы задать себе вопрос: как вместе удержать экономическую стабильность, когда весь мир катится к катастрофе, когда рынки даже не реагируют на то, что Америка и Корея обещают друг друга уничтожить? Если рынки не реагируют сегодня, значит, их механизмы сломаны, и это может обрушить мировую экономику завтра».
Подробности — в видеоматериале.
Глава государства также отметил, что вместо совместной борьбы с терроризмом некоторые страны противодействуют этому, чтобы хаос стал перманентным. И кто-то, по словам Путина, до сих пор считает, что можно управлять этим хаосом.
Сергей Караганов, политолог, экономист, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Они не смогли контролировать хаос, если они пытались его контролировать, они надеялись закрепить свою гегемонию, провалились и теперь уходят. Ну, оставляя, где можно, проблемы».
Натали Точчи, заместитель директора Института международных отношений (IAI): «Европейцы начинают понимать, что они должны повзрослеть и жить самостоятельно, что проблемы создаются на других континентах и выстреливают в Европе. Мы заново должны выстраивать отношения со всеми партнерами. Возьмите отношения с Россией — в результате санкций нам 10–15 лет нужно будет жить между конфликтом и сотрудничеством».
Набиль Фахми, бывший министр иностранных дел Египта: «Добавьте еще один результат — по всей планете с оружием XXI века в руках бегают люди, живущие по законам Средневековья, и экстремизм и насилие не знают уже государственных границ».
Кайхан Барзегар, директор Института ближневосточных стратегических исследований в Тегеране: «Так почему именно сейчас, когда мы вместе со всеми боремся с терроризмом, Трамп выходит из ядерной сделки с нами? Иран ведь и сейчас держит слово — наш мораторий на ядерное оружие бессрочен».
Ван Вэнь, исполнительный декан Института финансовых исследований Китайского народного университета: «Китай и Россия достаточно мудры, чтобы задать себе вопрос: как вместе удержать экономическую стабильность, когда весь мир катится к катастрофе, когда рынки даже не реагируют на то, что Америка и Корея обещают друг друга уничтожить? Если рынки не реагируют сегодня, значит, их механизмы сломаны, и это может обрушить мировую экономику завтра».
Подробности — в видеоматериале.
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