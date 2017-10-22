Ник Вуйчич рассказал НТВ, как защитить детей от «групп смерти»

Знаменитый мотивационный оратор Николас Вуйчич в переполненном зале на фестивале в Сочи показывал путь к счастью. С трудом справляясь с усталостью, он снова и снова объяснял: жизнь стоит того, чтобы жить. А в интервью НТВ рассказал о своей работе и о том, как в прошлом справлялся с мыслями о смерти.

6194 знаменитости

НТВ

самоубийства

эксклюзив

Николас Вуйчич: «Я ведь на собственном примере объясняю: счастливым быть просто, надо ценить жизнь и любовь, остальное — такая ерунда».



Он объяснил, как, по его мнению, надо применять позитивное мышление в реальной жизни.



Николас Вуйчич: «Я определенно уверен: никаких розовых очков, но при этом нужно научиться всегда помнить, что стакан наполовину полон. Люди должны уметь ценить то, что у них уже есть. Нужно просто принять то, что мы не можем изменить. Посмотрите на меня и почувствуйте свою силу».



Знаменитый мотивационный оратор прокомментировал и проблему так называемых групп смерти, которые действуют в российских соцсетях. Он признался, что в прошлом его самого посещали мысли о самоубийстве, и рассказал, как сумел перебороть желание уйти из жизни.



Николас Вуйчич: «Если б я знал, я бы сделал все, чтобы остановить эту чуму. Я могу говорить лишь на своем примере: я тоже мечтал о смерти, о самоубийстве. Но я понял, как несчастны будут мои родители, как они меня любят. И я принял себя, я заставил себя улыбаться. В Америке 40 процентов самоубийств среди подростков — из-за издевательств в школе. Остальные — из-за того, что дома дети не получают любви. Я пытаюсь объяснить людям, что только любовь рождает любовь, что мир такой, каким мы его хотим видеть».



Подробности — в видеоматериале.