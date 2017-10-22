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    Ник Вуйчич рассказал НТВ, как защитить детей от «групп смерти»

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    Ник Вуйчич рассказал НТВ, как защитить детей от «групп смерти»

    Ник Вуйчич рассказал НТВ, как защитить детей от «групп смерти»

    Ник Вуйчич рассказал НТВ, как защитить детей от «групп смерти»

      Знаменитый мотивационный оратор Николас Вуйчич в переполненном зале на фестивале в Сочи показывал путь к счастью. С трудом справляясь с усталостью, он снова и снова объяснял: жизнь стоит того, чтобы жить. А в интервью НТВ рассказал о своей работе и о том, как в прошлом справлялся с мыслями о смерти.

      Николас Вуйчич: «Я ведь на собственном примере объясняю: счастливым быть просто, надо ценить жизнь и любовь, остальное — такая ерунда».

      Он объяснил, как, по его мнению, надо применять позитивное мышление в реальной жизни.

      Николас Вуйчич: «Я определенно уверен: никаких розовых очков, но при этом нужно научиться всегда помнить, что стакан наполовину полон. Люди должны уметь ценить то, что у них уже есть. Нужно просто принять то, что мы не можем изменить. Посмотрите на меня и почувствуйте свою силу».

      Знаменитый мотивационный оратор прокомментировал и проблему так называемых групп смерти, которые действуют в российских соцсетях. Он признался, что в прошлом его самого посещали мысли о самоубийстве, и рассказал, как сумел перебороть желание уйти из жизни.

      Николас Вуйчич: «Если б я знал, я бы сделал все, чтобы остановить эту чуму. Я могу говорить лишь на своем примере: я тоже мечтал о смерти, о самоубийстве. Но я понял, как несчастны будут мои родители, как они меня любят. И я принял себя, я заставил себя улыбаться. В Америке 40 процентов самоубийств среди подростков — из-за издевательств в школе. Остальные — из-за того, что дома дети не получают любви. Я пытаюсь объяснить людям, что только любовь рождает любовь, что мир такой, каким мы его хотим видеть».

      Подробности — в видеоматериале.

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