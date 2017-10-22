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    Зажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники». изобретения, продукты, технологии, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники»

    Зажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники»

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    Зажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники»

    Зажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники»

    Зажим для пакетов и кольцо для селфи: тест «Чуда техники»

      Программа «Чудо техники» протестировала устройство для герметичного запечатывания пакетов, очки с изменяемой оптической силой, а также круглую вспышку, делающую неотразимыми селфи.

      Всем знакома история, когда продукты портятся от долгого или неправильного хранения. С этой проблемой, как говорит реклама, справится зажим для герметизации, так его называет производитель.

      Прибор стоимостью всего 150 рублей (это заказ из Китая, покупка в России обойдется в 700) умеет плотно запечатывать почти любые пластиковые пакеты, даже с жидкостями, и защищать продукты от внешних воздействий. Удобно ли им пользоваться? Испытатели «Чуда техники» проверили это на разных пакетах.

      Результаты этого теста, а также итоги проверки очков и кольца для селфи — в материале программы.

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