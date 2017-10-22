Шлаки, дисбактериоз, диатез: вся правда о выдуманных болезнях

Несуществующие болезни человека и их лечение не только опустошают наши кошельки, но и наносят вред здоровью.
Ощелачивание организма — одно из самых распространенных медицинских заблуждений. Но не единственное. Многие еще верят в зашлакованность организма, которой тоже не существует. Потому что организм сам успешно избавляет себя от продуктов распада, а если нет — это уже смертельно опасное состояние: почечная или печеночная недостаточность.
Олег Паринов, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, замглавного врача по терапии клиники ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Просто слово иногда перескакивает из обиход врачебного в обиход народный. В медицине официальной слово „шлаки“ не используется. Если оно используется, то оно используется в кавычках, в разговоре между врачами, подразумевая, что та или иначе функция выделительная в организме сломана».
Но от зашлакованности активно лечат — процедурами и диетами. Берут за это немалые деньги и иногда подвергают организм опасности, например, неумеренно ставя клизмы. А популярный детский диагноз «диатез»? Современная медицина тоже не знает такой болезни.
Подробнее о болезнях, которых не существует, — в сюжете программы «Чудо техники».
Олег Паринов, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, замглавного врача по терапии клиники ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России: «Просто слово иногда перескакивает из обиход врачебного в обиход народный. В медицине официальной слово „шлаки“ не используется. Если оно используется, то оно используется в кавычках, в разговоре между врачами, подразумевая, что та или иначе функция выделительная в организме сломана».
Но от зашлакованности активно лечат — процедурами и диетами. Берут за это немалые деньги и иногда подвергают организм опасности, например, неумеренно ставя клизмы. А популярный детский диагноз «диатез»? Современная медицина тоже не знает такой болезни.
Подробнее о болезнях, которых не существует, — в сюжете программы «Чудо техники».
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