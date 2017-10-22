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    Как не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники». здоровье, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники»

    Как не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники»

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    Как не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники»

    Как не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники»

    Как не испортить волосы феном: рекомендации «Чуда техники»

      Первые модели фенов были внушительного размера и напоминали «монстров». Со временем устройство уменьшилось, а функций стало больше. Но пользователи все равно боятся этого прибора. Перестал ли он портить волосы благодаря современным технологиям? И стоит ли тратиться на дорогие модели?

      Фен можно применять в самых неожиданных ситуациях, когда нужно высушить одежду, очистить ткань от жвачки и даже разогреть еду. Но обычно им, конечно, сушат волосы и, как правило, делают это в ванной комнате. В инструкции всегда есть предупреждение: избегайте контакта с водой. И в кино нам не раз показывали ужасные последствия, например, в фильме «Чего хотят женщины», где главного героя в исполнении Мэла Гибсона так закоротило, что он стал читать женские мысли.

      А что будет на самом деле, если уронить работающий фен в воду? Мастер на все руки Александр Колесников и доцент Московского энергетического института Илья Королёв устроили проверку. Результаты — в материале программы «Чудо техники».

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