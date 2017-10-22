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    Инноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус. автобусы, изобретения, наука и открытия, общественный транспорт, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИнноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус

    Инноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус

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    Инноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус

    Инноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус

    Инноватор Бакулин тестирует на Дальнем Востоке беспилотный автобус

      У автобусов на наших улицах вскоре не будет водителей, в этом совершенно уверен инноватор Алексей Бакулин. До недавнего времени он был гендиректором предприятия, делающего обычные автобусы.

      Алексей Бакулин, разработчик беспилотного автобуса: «Когда мы начали изучать, что произойдет через 5–10 лет, мы ясно поняли, что это будут электрические автобусы и полностью беспилотное будущее».

      Теперь у Алексея своя компания, которая успешно привлекла инвестиции и вкладывает кучу усилий в то, чтобы довести до ума проект самоуправляемого автобуса. В основе здесь — искусственный интеллект, который умеет самообучаться, избегать препятствий и следовать по маршруту, делая остановки в нужных местах.

      Тестируют новинку пока на закрытых территориях: в парках, на заводах и так далее. Местом первого длительного испытания выбран кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский — там большие внутренние расстояния, и возможность сэкономить время на перемещениях будет кстати. За безопасность пассажиров Алексей спокоен. В непредвиденных ситуациях автобус всегда можно остановить вручную, на самый крайний случай в нем существует большая красная аварийная кнопка.

      Алексей Бакулин: «Есть несколько степеней защиты у этой машины, и мы абсолютно уверены в том, что именно беспилотный автобус более безопасен, чем автобус с водителем».

      Когда новинка появится на улицах, еще непонятно, даже законов таких в России пока нет. Но беспилотное будущее явно когда-нибудь наступит. И приближает его Алексей Бакулин — умелец недели по версии «Чуда техники».

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