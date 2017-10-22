Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 22 октября

Съедобный робот или «умное» мороженое? Какое открытие или изобретение «Чудо техники» признало самым интересным на этой неделе? Представляем традиционную горячую пятерку научно-технологических новостей.

5. Дверь против бактерий



Новый способ борьбы против внутригоспитальных инфекций придумали исследователи из Лидского университета в Британии. Они обратили внимание на то, что не все сотрудники больниц дезинфицируют руки, когда заходят, например, в процедурные комнаты. И могут переносить микробы от больного к больному. Решением может стать новая антибактериальная ткань — ею предлагается покрывать существующие металлические пластины для открывания дверей. Под давлением из крошечных резервуаров внутри материала выделяется антисептик, который и сделает нужную работу. Предполагается, что запаса препарата в ткани хватит на неделю, потом она подлежит замене.



4. Съедобный робот



Первого в мире съедобного робота (может, и невкусного, зато полностью перевариваемого) продемонстрировали в действии швейцарские исследователи из Федеральной политехнической школы в Лозанне. Все, включая транзисторы, батареи и манипулятор, сделано из желатина и глицерина. Как говорят сами авторы, первым применением новинки явно должна стать медицина, врачи наверняка оценят возможность запускать в тело человека лечащих его роботов, которые потом просто растворятся.



3. «Умное» морожение



Двое подростков из американского Денвера, Сэм и Оливер, придумали и запатентовали инновационный рожок для мороженого. Он снабжен защитным козырьком, чтобы ничего не капало наружу. Выглядит просто, но авторы уже сумели доказать работоспособность и нужность изобретения большой группе скептически настроенных бизнесменов. Сэм и Оливер успешно поучаствовали в популярном шоу изобретений на телевидении, и к их творению уже присматриваются крупнейшие производители мороженого.



2. Робот-массажист



К работе в одной из клиник Сингапура приступил необычный сотрудник — робот-массажист по имени Эмма. При помощи датчиков она измеряет степень напряжения мышц, потом применяет алгоритмы на основе искусственного интеллекта и подбирает степень нажатия. Вид и продолжительность массажа определяет врач в зависимости от диагноза и других особенностей больного. Как говорят авторы, их цель — не заменить массажистов-людей, а упростить их работу, позволив обслуживать больше пациентов и меньше уставать. Пока Эмма специализируется только на массаже в области спины и коленных суставов, но разработчики обещают на этом не останавливаться.



1. Все, что скрыто



Российские инженеры создали камеру, которая видит все и всех насквозь. Например, можно прочесть документ в непрозрачной пластиковой папке или увидеть, кто находится по ту сторону тонированного стекла. Все это возможно благодаря анализу не обычного света, а коротковолновой части инфракрасного диапазона (сокращенно SWIR — Short-wave infrared). Такое свойство матрице камеры придает материал — сплав мышьяка, галлия и индия. Предполагается, что изобретение оценят на флоте и в авиации (чтобы видеть сквозь тучи и туман), в спецслужбах (от которых теперь не спрячешься за тонировкой или гримом). Изобретение пригодится даже искусствоведам: они смогут под слоем краски разглядеть, как менял свое произведение художник.