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    Учительница из Флориды совратила школьницу прямо в классе

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    • Фото: @SeminoleSO / twitter.com
    Учительница из Флориды совратила школьницу прямо в классе

    Учительница из Флориды совратила школьницу прямо в классе

    Учительница из Флориды совратила школьницу прямо в классе
  • Фото: @SeminoleSO / twitter.com

    • Учительницу из американского штата Флорида подозревают в совращении несовершеннолетней ученицы.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 30-летняя Жаклин Труман вступала в интимную связь с 15-летней школьницей не менее пяти раз. Причем все происходило в школьном классе.



    Сама школьница призналась правоохранителям, что ее связь с учительницей была по взаимному согласию. Однако учительницу все равно арестовали, обвинив в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему лицу.

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