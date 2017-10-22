Учительница из Флориды совратила школьницу прямо в классе

Учительницу из американского штата Флорида подозревают в совращении несовершеннолетней ученицы.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», 30-летняя Жаклин Труман вступала в интимную связь с 15-летней школьницей не менее пяти раз. Причем все происходило в школьном классе.
Сама школьница призналась правоохранителям, что ее связь с учительницей была по взаимному согласию. Однако учительницу все равно арестовали, обвинив в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему лицу.
Seminole County investigators arrested, charged 30 year old high school teacher Jaclyn Truman w/two counts of lewd acts on minor student. pic.twitter.com/zwh7uvimO9— Seminole County S. O. (@SeminoleSO) 20 октября 2017 г.
Сама школьница призналась правоохранителям, что ее связь с учительницей была по взаимному согласию. Однако учительницу все равно арестовали, обвинив в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему лицу.
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