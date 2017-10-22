Бывший президент Афганистана Хамид Карзай дал эксклюзивное интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.

Карзай 10 лет пытался восстановить страну при американской оккупационной власти. И он уверяет, что именно сейчас творится что-то страшное. Он приехал в Россию и бьет тревогу.



Хамид Карзай, бывший президент Афганистана: «В 2014 году неожиданно и ниоткуда боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) появились в Афганистане, мне звонили отовсюду люди: у нас чужаки, невероятно жестокие, даже по сравнению с талибами, они захватывают наши дома, они убивают и пытают.



Я попросил нового президента, Гани, доложить американским кураторам, меня они больше не слушают. Уже три года прилетают самолеты и вертолеты без опознавательных знаков, кто-то привозит к нам экстремистов. Притом что наше воздушное пространство полностью контролируется США.



Мы и спрашиваем: кто эти кто-то на вертолетах? Кто поддерживает ИГИЛ в Афганистане, кто дает им оружие и деньги? Мы сами слишком бедны и вряд ли будем так вредить собственной стране. Тогда кто? Этот вопрос должен волновать и Россию, и Китай, и Иран, и всех».



Ирада Зейналова, ведущая программы «Итоги недели»: «После афганской войны моджахеды ушли из Афганистана в Боснию, в Сомали, на Кавказ, тогда это была „Аль-Каида“. Судя по сообщениям спецслужб, сегодня в Афганистане могут дислоцироваться выходцы из Средней Азии, воевавшие в Сирии и Ираке на стороне ИГИЛ. Значит ли это, что они могут атаковать и свои республики, и Россию?»



Хамид Карзай: «Абсолютно да. Мы в Афганистане понимаем, что пора бить тревогу. Ведь один раз те, кого сегодня называют „Аль-Каидой“, пришли к нам во время противостояния с Советским Союзом. Они пытались радикализировать афганцев и использовать против вас. Радикализм стал тогда политикой США на выезде. Сейчас мы очень боимся, что все повторится, что нас снова используют как плацдарм, мы попытаемся сделать все, чтобы этого не допустить. Но мы просим помощи у наших соседей. Это можно сделать только вместе.



Я сотрудничал в вопросах безопасности с Россией, вы предоставляли коридор для самолетов НАТО, вы помогали бороться с террористами, окопавшимися в Афганистане. Потом и вы, и мы вдруг прозрели: результатов операции нет. Как можно вести 16 лет военные действия и получать все больше экстремизма? Что за странный провал американцев? А теперь у нас создается гнездо ИГИЛ, которое уже угрожает всем нашим соседям. И теперь Трамп удвоил оккупационный контингент в Афганистане, хотя обещал этого не делать».



Полная версия интервью — в видеоматериале.