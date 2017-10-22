Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Татарстане возросло до 12

В Чистопольском районе Татарстана туристический автобус съехал в кювет. В региональном Минздраве уточнили число пострадавших в результате аварии.
По данным медиков, количество пострадавших возросло до 12. Ранее сообщалось о восьми раненых.
В Минздраве Татарстана уточнили, что все 12 пострадавших были доставлены в чистопольскую ЦРБ. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо пассажиров — в состоянии средней степени тяжести, еще семеро — в удовлетворительном состоянии. В ведомстве также добавили, что шесть человек от госпитализации после ДТП отказались, передает ТАСС.
Авария произошла в районе поселка Александровка. Туристический автобус следовал по маршруту Самара — Сарапул. По данным МЧС, жертв нет. Всего в салоне находилось 30 пассажиров и водитель.
После ДТП для пассажиров местные власти организовали пункт временного размещения на базе гостиницы «Чистополь». Тем временем к туристам направили новый автобус, который доставит их в конечный пункт маршрута.
В Минздраве Татарстана уточнили, что все 12 пострадавших были доставлены в чистопольскую ЦРБ. Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, четверо пассажиров — в состоянии средней степени тяжести, еще семеро — в удовлетворительном состоянии. В ведомстве также добавили, что шесть человек от госпитализации после ДТП отказались, передает ТАСС.
Авария произошла в районе поселка Александровка. Туристический автобус следовал по маршруту Самара — Сарапул. По данным МЧС, жертв нет. Всего в салоне находилось 30 пассажиров и водитель.
После ДТП для пассажиров местные власти организовали пункт временного размещения на базе гостиницы «Чистополь». Тем временем к туристам направили новый автобус, который доставит их в конечный пункт маршрута.
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