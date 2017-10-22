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    Игра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании. Испания, Каталония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИгра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании

    Игра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании

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    Игра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании

    Игра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании

    Игра на опережение: глава Каталонии намерен объявить о независимости до заседания сената Испании

      Уже завтра власти Каталонии могут объявить о независимости региона. Об этом сообщает испанская пресса.

      Накануне совет министров королевства отправил каталонское правительство в отставку и ограничил полномочия местного парламента. Каталонцы отреагировали бурно и массово: на улицы вышли 450 тысяч жителей, возмущенных действиями Мадрида, а глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал меры правительства Испании атакой против демократии.

      По данным СМИ, уже завтра власти Каталонии могут объявить о независимости региона. Карлес Пучдемон торопится сделать это до того, как испанский сенат утвердит решение об отставке правительства Каталонии, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.

      Подробности — в видеоматериале.

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