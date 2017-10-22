Гассиев нокаутировал поляка Влодарчика в бою Всемирной суперсерии бокса

Мурат Гассиев одержал победу в четвертьфинале турнира над польским боксером Кшиштофом Влодарчиком.
Гассиев нокаутировал поляка Кшиштофа Влодарчика в третье раунде поединка ударом в печень. Российский спортсмен уточнил, что готовился к длительному противостоянию на ринге, но ему удалось завершить бой раньше, передает ТАСС.
Мурат Гассиев: «Хочу поблагодарить всех за этот турнир, спасибо моему тренеру Абелю Санчесу и сопернику. Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность».
Теперь россиянина ждет встреча в полуфинале Всемирной суперсерии бокса с кубинцем Юниером Дортикосом, который в бою четвертьфинала нокаутировал во втором раунде боксера Дмитрия Кудряшова из России.
Мурат Гассиев: «Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой».
Гассиев — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он провел 26 поединков, в которых он одержал 25 побед, из них 18 нокаутом. Один из его поединков признан несостоявшимся. Его следующий противник Дотикос тоже ни разу не был побежден. В его активе 22 поединка, все они завершились его победой, притом в 21 бой он завершил нокаутом.
Мурат Гассиев: «Хочу поблагодарить всех за этот турнир, спасибо моему тренеру Абелю Санчесу и сопернику. Готовились к длительному поединку, но у меня появился шанс закончить все раньше, и я использовал эту возможность».
Теперь россиянина ждет встреча в полуфинале Всемирной суперсерии бокса с кубинцем Юниером Дортикосом, который в бою четвертьфинала нокаутировал во втором раунде боксера Дмитрия Кудряшова из России.
Мурат Гассиев: «Дортикос — отличный боец, непобежденный, думаю, мы сумеем показать зрелищный бой».
Гассиев — чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он провел 26 поединков, в которых он одержал 25 побед, из них 18 нокаутом. Один из его поединков признан несостоявшимся. Его следующий противник Дотикос тоже ни разу не был побежден. В его активе 22 поединка, все они завершились его победой, притом в 21 бой он завершил нокаутом.
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