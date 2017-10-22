В центре Лондона звучали стихи Пушкина. Там прошел конкурс поэтов русского зарубежья. Участники должны по-своему продолжить строки из произведения классика. Главная задача соперников — точно передать чувство ностальгии по Родине.

Конкурс поэтов русского зарубежья проходит в Лондоне 15-й год. Авторы получают задание: по-своему продолжить известную строку, обычно связанную с Британией. Например: «Как денди лондонский одет».



В этом году отправная точка цитата из стихотворения «19 октября»: «Все те же мы: нам целый мир чужбина». Установка на ностальгию.



Олег Борушко, организатор конкурса поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии»: «Скучают все, чтобы они ни говорили. Живет в Америке, в Лондоне, ему там нравится, а в России не нравится — такого нет. Все равно их тянет — Пречистенка, Остоженка, Пресня».



Организатор конкурса поэт Олег Борушко каждый год собирает в Лондоне членов жюри поэтической битвы. Это, как правило, суровые пушкинисты с девизом: «Пушкин — наше все». Другим поэтам на их симпатию рассчитывать трудно. Век верны они будут только ему.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Елизаветы Герсон.