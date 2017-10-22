В Нью-Йорке почтили память лейтенанта Михаила Десятова

В Нью-Йорке установили российский и Андреевский флаги у могилы лейтенанта императорского флота Михаила Десятова. Это одно из первых захоронений русских воинов на территории США. В церемонии участвовали наши дипломаты и военные.

Михаил Десятов был членом экипажа корвета «Всадник», который находился на рейде Нью-Йорка летом 1871 года во время официального визита российских кораблей в Америку.



Согласно архивным документам, офицер скончался 20 октября того же года в местном военно-морском госпитале и был похоронен на кладбище Cypress Hills. Все это удалось выяснить благодаря совместной работе российско-американской комиссии по увековечению памяти воинов, погибших при защите Отечества.