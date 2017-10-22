Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Синоптики сообщили, что в столице была зафиксирована самая холодная ночь с начала осени. В черте города были отмечены первые заморозки.
На ВДНХ температура воздуха ночью опустилась до минус 2,9, в центре города — до минус 1,1 градуса, уточнили в ведомстве.
Повсеместные заморозки ночью зафиксированы и на территории Подмосковья. Рекордсменом минимальной температуры стал Клин, где подморозило до минус 5,8 градуса. В регионе местами прошел небольшой снег.
Сегодня в регионе ожидается прохладная погода с небольшими осадками.
Росгидромет: «Днем ожидается переменная облачность, по области местами возможны небольшие осадки, температура в Москве составит 1–3, по области от минус 2 до плюс 3 градусов».
В понедельник местами пройдет небольшой снег. В столице столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов, по области — от ноля до минус 5 градусов. Днем в Москве будет 1–3 градусов выше ноля, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов, сообщает ТАСС.
Повсеместные заморозки ночью зафиксированы и на территории Подмосковья. Рекордсменом минимальной температуры стал Клин, где подморозило до минус 5,8 градуса. В регионе местами прошел небольшой снег.
Сегодня в регионе ожидается прохладная погода с небольшими осадками.
Росгидромет: «Днем ожидается переменная облачность, по области местами возможны небольшие осадки, температура в Москве составит 1–3, по области от минус 2 до плюс 3 градусов».
В понедельник местами пройдет небольшой снег. В столице столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов, по области — от ноля до минус 5 градусов. Днем в Москве будет 1–3 градусов выше ноля, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов, сообщает ТАСС.
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