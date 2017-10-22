Глава ЦРУ ответил на вопрос о возможном «исчезновении» Ким Чен Ына

Глава ЦРУ Майкл Помпео ответил на вопрос о том, что будет, если лидер КНДР Ким Чен Ын «внезапно умрет».
Майкл Помпео, глава ЦРУ: «При всем уважении, если Ким Чен Ын исчезнет, учитывая историю ЦРУ, я просто не стану говорить об этом».
Это означает, по данным СМИ, если агенты ЦРУ ликвидирует северокорейского лидера, то Помпео никогда не раскроет этот факт общественности.
Также глава ведомства, комментируя кризис на Корейском полуострове, заявил следующее: «Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством», передает South China Morning Post.
Ранее Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии, заявил, что США должны быть готовы к ядерному удару со стороны Северной Кореи.
Это означает, по данным СМИ, если агенты ЦРУ ликвидирует северокорейского лидера, то Помпео никогда не раскроет этот факт общественности.
Также глава ведомства, комментируя кризис на Корейском полуострове, заявил следующее: «Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством», передает South China Morning Post.
Ранее Помпео, выступая в Национальном фонде в поддержку демократии, заявил, что США должны быть готовы к ядерному удару со стороны Северной Кореи.
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