Трамп-младший опубликовал фотографию своего отца в образе Супермена

Сын президента США Дональд
Трамп-младший опубликовал в своем Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.
Американский лидер представлен на изображении в костюме Супермена с бородой. Однако на груди Трампа изображена буква «T» вместо оригинальной «S». Сын президента в подписи к своему посту пожелал всем хороших выходных.
Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил «очередной фейк про Трампа».
estygiland: «Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями».
Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.
alomakirby: «Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил».
Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил «очередной фейк про Трампа».
estygiland: «Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями».
Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.
alomakirby: «Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил».
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