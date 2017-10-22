Пять вечеров
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Пять вечеров

    Трамп-младший опубликовал фотографию своего отца в образе Супермена

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    • Фото: @DonaldJTrumpJr /twitter.com
    <nobr>Трамп-младший</nobr> опубликовал фотографию своего отца в образе Супермена

    Трамп-младший опубликовал фотографию своего отца в образе Супермена

    <nobr>Трамп-младший</nobr> опубликовал фотографию своего отца в образе Супермена
  • Фото: @DonaldJTrumpJr /twitter.com

    • Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в своем Instagram фальшивую обложку Time со своим отцом в образе Супермена.

    Американский лидер представлен на изображении в костюме Супермена с бородой. Однако на груди Трампа изображена буква «T» вместо оригинальной «S». Сын президента в подписи к своему посту пожелал всем хороших выходных.

    Публикация собрала множество комментариев. Некоторых пользователей возмутил «очередной фейк про Трампа».

    estygiland: «Еще одна отфотошопленная обложка Time от людей, озабоченных фейковыми новостями».

    Среди комментаторов были и те, кто восхитились бородой американского президента.

    alomakirby: «Мне нравится борода. Скажите ему, чтобы отрастил».

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