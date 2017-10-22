Восемь подростков пострадали в Приамурье, решив покататься на родительской машине

Полиция Приамурья устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором различные травмы получили 8 несовершеннолетних.
Как сообщает УМВД по Амурской области, ДТП произошло на автодороге Благовещенск — Свободный. Установлено, что житель поселка Белогорье, 2002 года рождения, управляя минивэном, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание и наезд на дерево. Сообщается, что подростки катались на родительском автомобиле.
В результате травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажиры автомобиля: несовершеннолетние, 2001 — 2004 годов рождения.
По предварительной информации, ключи от машины подростку передал несовершеннолетней сын владельца минивэна. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В результате травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажиры автомобиля: несовершеннолетние, 2001 — 2004 годов рождения.
По предварительной информации, ключи от машины подростку передал несовершеннолетней сын владельца минивэна. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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