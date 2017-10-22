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    Восемь подростков пострадали в Приамурье, решив покататься на родительской машине

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Восемь подростков пострадали в Приамурье, решив покататься на родительской машине

    Восемь подростков пострадали в Приамурье, решив покататься на родительской машине

    Восемь подростков пострадали в Приамурье, решив покататься на родительской машине
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Полиция Приамурья устанавливает причины и обстоятельства ДТП, в котором различные травмы получили 8 несовершеннолетних.

    Как сообщает УМВД по Амурской области, ДТП произошло на автодороге Благовещенск — Свободный. Установлено, что житель поселка Белогорье, 2002 года рождения, управляя минивэном, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание и наезд на дерево. Сообщается, что подростки катались на родительском автомобиле.

    В результате травмы различной степени тяжести получил водитель и пассажиры автомобиля: несовершеннолетние, 2001 — 2004 годов рождения.

    По предварительной информации, ключи от машины подростку передал несовершеннолетней сын владельца минивэна. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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