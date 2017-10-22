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Пять вечеров

    Президент Турции назвал США нецивилизованной страной

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    Президент Турции назвал США нецивилизованной страной

    Президент Турции назвал США нецивилизованной страной

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не может считать США цивилизованным государством после того, как американские власти выдали ордеры на арест его охранников.

    Тайип Эрдоган: «Если выдаются ордера на арест 13 телохранителей в стране, куда я прибыл с визитом по приглашению, то я, к сожалению, не могу сказать, что эта страна цивилизованная».

    Весной во время визита турецкого лидера в США произошла стычка между его охранниками и демонстрантами, которые несли флаг Рабочей партии Курдистана. Как свидетельствуют видеозаписи, Эрдоган лично наблюдал за тем, как его телохранители избивали протестующих.

    Госдепартамент выразил Турции протест, а охранники Эрдогана были заочно арестованы. Анкара в ответ обвинила власти США в отказе принять необходимые меры безопасности.

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