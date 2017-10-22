Полиция: статус второго участника смертельного ДТП в Харькове может быть изменен

По делу о смертельном ДТП, произошедшем вечером 18 октября в центре Харькова, назначен ряд экспертиз, на основании которых следствие сможет определить степень виновности всех участников аварии.
Напомним, вечером 18 октября в центре Харькова автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней девушки, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, статус второго участника ДТП может быть изменен.
Олег Бех: «Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен».
По его словам, результаты одной из основных — автотехнической экспертизы — будут готовы не ранее, чем через 10 дней.
Вечером 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Зайцевой заявила, что водитель второго автомобиля нарушил правила дорожного движения, однако ему не были выдвинуты подозрения.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, статус второго участника ДТП может быть изменен.
Олег Бех: «Это касается также второго водителя, который был за рулем Volkswagen, роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен».
По его словам, результаты одной из основных — автотехнической экспертизы — будут готовы не ранее, чем через 10 дней.
Вечером 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Зайцевой заявила, что водитель второго автомобиля нарушил правила дорожного движения, однако ему не были выдвинуты подозрения.
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