Саакашвили сообщил о депортации из Киева в Грузию своих соратников

https://youtu.be/gFtCcnQXY7E



Мого друга, військового, героя війни на Донбасі, Давида Макішвілі, а також моїх колишніх охоронця і водія викрали на вулиці та в порушення всіх законів, за особистим розпорядженням Порошенко, попередньо побивши, вислали до Грузії на спецрейсі, на літаку Національної гвардії України, у супроводі спецназу Нацгвардії та з мішками, надітими на голову.

МВС і СБУ відмовилися піти на пряме свавілля і проводити операцію, і президент дав незаконне розпорядження голові Нацгвардії, який йому підпорядковується.

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Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову.

МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется.