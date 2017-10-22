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    Саакашвили сообщил о депортации из Киева в Грузию своих соратников

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    Саакашвили сообщил о депортации из Киева в Грузию своих соратников

    Саакашвили сообщил о депортации из Киева в Грузию своих соратников

    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил подробности задержания и депортации в Грузию своих соратников.

    Ранее Саакашвили сообщал в соцсети о похищении троих своих грузинских друзей — Георгия Рубашвили, Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили. Он заявлял, что они пропали и не выходят на связь.

    Михаил Саакашвили: «Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову».

    По словам Саакашвили, «МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется».

    https://youtu.be/gFtCcnQXY7E

    Мого друга, військового, героя війни на Донбасі, Давида Макішвілі, а також моїх колишніх охоронця і водія викрали на вулиці та в порушення всіх законів, за особистим розпорядженням Порошенко, попередньо побивши, вислали до Грузії на спецрейсі, на літаку Національної гвардії України, у супроводі спецназу Нацгвардії та з мішками, надітими на голову.
    МВС і СБУ відмовилися піти на пряме свавілля і проводити операцію, і президент дав незаконне розпорядження голові Нацгвардії, який йому підпорядковується.
    -
    Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову.
    МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется.

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 21 октября 2017 г.

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